Presto ci si potrà lanciare in bici lungo le colline del Vastese con il panorama fino al Mar Adriatico a far da sfondo. Sta per vedere la luce il Bike Park Rocca Vecchia. A Roccaspinalveti un gruppo di giovani (riconducibile all'associazione Ieri, oggi e domani) ha deciso di sfruttare una delle ricchezze del posto, la natura.

L'idea è quella di realizzare una pista di downhill, disciplina sportiva legata alle mountain bike usate per lanciarsi in tratti ripidi in mezzo a ostacoli naturali e salti. In collaborazione con l'amministrazione comunale e con l'apporto di Attitude Team – un'azienda operante nel settore di Pescara – sono iniziati i lavori di riqualificazione di vecchi sentieri tra le vette di Rocca Vecchia (il nucleo originario di Roccaspinalveti, poi abbandonato).

Interventi non invasivi che porteranno alla prossima apertura della pista, ma che si inquadra in un progetto più ampio. "Sarebbe una delle prime realtà nel centro-sud – spiega a zonalocale.it Edi Trofino, dell'associazione Ieri, oggi e domani – oggi bisogna andare a L’Aquila. Il percorso che stiamo realizzando è di circa 2 km di discese, parte da Rocca Vecchia e termina in contrada Tesoro. La pista prevede drop, panettoni e strutture in legno per i salti".

Un'iniziativa, quella dei giovani del posto che mira anche ad avere una ricaduta economica: "L'idea è venuta parlando col sindaco e un assessore. Secondo noi è necessario portare qui turisti tutti i giorni e non solo con eventi sporadici. Con questo progetto ci saranno anche alcuni posti di lavoro. Sono previsti, ad esempio, furgoni-navetta per le risalite. Inoltre, stiamo studiando pacchetti per soggiornare. La speranza è di aprire per fine luglio, inizio agosto".

La pista di downhill, quindi, sarà solo il passo di partenza. Un fatto, questo, confermato anche dal sindaco Franco Paglione, che non esclude in futuro progetti più articolati da presentare in Regione.

È dello stesso avviso Paolo Martelli, pilota di downhill e maestro di mountain bike della Attitude Team di Pescara: "Questo è solo l'inizio. Sicuramente il bike park prenderà vita con noleggio e lezioni di guida. Intorno a questo, poi, si incentreranno altre attività legate al mondo delle mountain bike a 360 gradi dal cross country al downhill, ma non solo. Con la nostra attività cerchiamo di creare un vero e proprio movimento delle mountain bike; progetti simili li abbiamo realizzati a Pretoro, Prato Selva e a breve a Rocca Morice. Qui la pista è studiata per soddisfare sia i professionisti che i neofiti; a un buon ritmo richiederà 3 minuti di percorrenza. È un progetto ambizioso e ci siamo trovati molto bene con il Comune che ci ha dato la massima disponibilità".

Di seguito il video realizzato lungo la pista in fase di ultimazione