Il primo pensiero di Oreste Di Francesco, presidente del Cupello Calcio, nella conferenza stampa che lancia la nuova stagione, è per l'amico Fabio Di Lello, ex giocatore rossoblu che la scorsa notte ha perso la moglie, Roberta Smargiassi, a causa di un tragico incidente [LEGGI]. A Di Lello e alle due famiglie che sono state sconvolte da questo tragico accadimento il sincero sentimento di cordoglio da parte dei dirigenti del Cupello e del primo cittadino Manuele Marcovecchio, presente all'incontro.

Una conferenza stampa in piena estate (con lo stabilimento gestito da Di Francesco a San Salvo Marina scelto come location) per presentare novità e progetti da attuare nella stagione agonistica 2016/2017. Due importanti ingressi nel team dirigenziale, con Fernando Boschetti che affiancherà Di Francesco come co-presidente e Graziano Costantini che è il nuovo vicepresidente della società. La guida tecnica resta nelle mani di Giuseppe Di Francesco così come si conferma la grande attenzione verso l'attività del settore giovanile guidato dai presidenti Giardino e Mazzarella.

La società, armata dell'entusiasmo di sempre, è pronta ad allestire una rosa per il campionato di Eccellenza che, oltre al "solito" premio disciplina (obiettivo a cui i Di Francesco puntano ogni anno), possa togliersi anche altre soddisfazioni con il sincero auspicio che sempre più giovani del vivaio possano vestire la casacca rossoblu della prima squadra.

Nel video le interviste al presidente Oreste Di Francesco, a mister Giuseppe Di Francesco e al presidente del settore Giovanile Giuseppe Giardino.