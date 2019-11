Sono tanti gli abruzzesi che lavorano a New York nel settore della ristorazione. Tanti di loro hanno fatto tappa nei giorni scorsi al Fancy Food di New York non mancando di fermarsi all'Italian Lounge dell'Ice (Istituto per il commercio estero) dove due vastesi, Rosanna Di Michele e lo chef Marco D'Amico, sono stati protagonisti ai fornelli [GUARDA] nell'area ospitalità.

E' qui che abbiamo incontrato un giovane chef che è partito da Casalbordino e pian piano sta conquistando le cucine della Grande Mela. Andrea Bucciarelli, 25 anni da compiere ad ottobre, è ormai da sei anni negli Stati Uniti. Il giovane chef di Casalbordino, dopo gli studi all'istituto alberghiero di Villa Santa Maria e un anno di gavetta in Italia, ha scelto di percorrere la sua strada nelle cucine americane. Oggi è executive chef del Sant Ambroeus nel West Village di New York.

Andrea, che resta sempre legato al suo paese di origine in cui torna almeno una volta l'anno, ci ha raccontato come sta andando questo suo percorso che, stando ai pareri degli esperti di settore incontrati al Fancy Food, è in costante crescita.