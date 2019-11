Sono ore segnate dal dolore quelle vissute dalla famiglia di Roberta Smargiassi, la 34enne di Vasto morta questa notte dopo l'incidente avvenuto all'incrocio tra corso Mazzini e via Giulio Cesare [LEGGI]. Sarà la chiesa di Santa Maria Incoronata a Vasto domani, domenica 3 luglio alle 15, ad accogliere il feretro della donna per l'ultimo saluto terreno. Le sue condizioni erano apparse sin da subito molto gravi ai soccorritori ma i suoi familiari hanno sperato fino all'ultimo che ce la potesse fare.

In tantissimi in queste ore si stanno stringendo con affetto al marito Fabio, con cui si era sposata meno di un anno fa, a papà Nicolino e a mamma Silvana, ai fratelli Michele e Simone, alle nonne e a tutte le persone che amavano Roberta e quel sorriso con cui tutti la ricordano.

Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che le è costato la vita. I militari, che ieri sera hanno effettuato i rilievi in corso Mazzini, acquisiranno anche i filmati dell'impianto di videosorveglianza comunale per avere ulteriori elementi a loro disposizione.