È ripresa questa mattina con regolarità l’attività di controllo della polizia municipale sul lungomare di San Salvo Marina, e in particolare sulla spiaggia, per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale.

In particolare è stata recuperata dagli agenti, che hanno operato anche in borghese come normali bagnati a passeggio sulla spiaggia, diversa merce a due venditori abusivi che poi si sono dati alla fuga. In particolare sono stati recuperati oltre 350 costumi da uomo, donna e bambino, cappelli, decine di paia di occhiali griffati, bigiotteria varia e un carretto costruito artigianalmente in metallo. I servizi contro l’abusivismo sono stati coordinati dal neo comandante della polizia municipale di San Salvo, Vincenzo Marchioli, che ringrazia per l’impegno dimostrato dagli agenti nel fare rispettare la legalità, anche per la tutela della salute dei cittadini dall’acquisto di merce di cui non è nota la provenienza.