È partito ufficialmente venerdì 1° luglio il calciomercato estivo e la Vastese è al lavoro per costruire una squadra che sia il più possibilecompetitiva, in vista del prossimo campionato in serie D. Anche questa, come già detto, sarà una lunga estate piena di novità.

Qui troverete le notizie più importanti in casa Vastese Calcio aggiornate per tutta la sessione del mercato. [articolo in aggiornamento]

Venerdì 26 agosto: E’ stato tesserato il giovane e promettente centrocampista, classe 1998, Ciko Sevo. Lo scorso anno in D con la Folgore Veregra. Ufficializzato il tesseramento anche del terzino ghanese classe 1997 Mensah Maxwell.

Sabato 6 agosto: altro arrivo in casa Vastese: Stefano Mancino, difensore classe 1997 proveniente dall'Isernia. Pacchetto fuoriquota dunque completato, o quasi.

Mercoledì 3 agosto: Il difensore classe 1998 Luigi Scutti, proveniente dalla primavera del Lanciano, arriva alla corte di mister Colavitto.

Venerdì 29 luglio: la Vastese ingaggia il portiere Valentino Russo, classe 1996 proveniente dal Sorrento.

Mercoledì 27 luglio: Nicola Fiore ha sciolto le riserve ed è ufficialmente un giocatore della Vastese che disputerà il campionato di serid D. Per il calciatore vastese, già in ritiro da lunedì a Castelmauro, è un ritorno con la maglia della sua città.

Lunedì 25 luglio: la Vastese in ritiro a Castelmauro ha comunicato le ulteriori novità del mercato. Hanno firmato il portiere Alessandro Di Franco, proveniente dal Città di Palermo classe '97 ed il difensore Francesco Campanella, classe '89 dall'Agnonese. Ufficializzato l'acquisto anche del giovane centrocampista Henri Tafili, classe 1998 direttamente dall'U.s. San Salvo. Si attende ora la firma di Nicola Fiore, partito anche lui in ritiro.

Giovedì 21 luglio - Dopo qualche giorno di tentennamenti Giampiero Di Pietro ha sciolto le riserve: resterà alla Vastese. Il promettente under biancorosso, protagonista della scorsa vittoriosa stagione, sarà quindi a disposizione di mister Colavitto nel ritiro estivo di Castelmauro. "La nota positiva - spiega un comunicato della Vastese - è data dal fatto che il nuovo accordo prevede che Di Pietro sia, a tutti gli effetti, un giocatore di proprietà della Vastese che in questo caso ad avere tutto l’interesse che il ragazzo cresca e, perchè no, tra qualche anno poter fare un salto importante di categorie. Sempre oggi è arrivato un altro giovane interessante: si tratta di Biagio Di Domenico, anche lui classe 1998, proviente dall’Arzanese.

Martedì 19 luglio - Si chiama Vito Colaianni, anno 1997, centrale difensivo, ex capitano della Primavera del Bari, l’acquisto odierno della Vastese. Si tratta quindi di un fuoriquota di prospettiva le cui referenze sono di altissimo livello. Una pedina importante per il tecnico adriatico che avrà una soluzione in più. Queste le sue prime parole: "Sono contendo di arrivare in una piazza importante come Vasto. Spero, ovviamente, di fare bene personalmente e per la squadra. Non vedo l’ora di iniziare anche per cominciare a confrontarmi con un campionato diverso da quello Primavera. Su Vasto so che è una piazza ambiziosa ed affamata di calcio. Mi hanno parlato molto bene dei tifosi e sono convinto che ci trascineranno sia in casa che in trasferta.

Lunedì 18 luglio - Altra pedina per lo scacchiere di mister Colavitto. Oggi ha firmato Cosimo Cosenza, centrocapista di 29 anni, proveniente dalla Vibonese. Una trattativa che ha visto la Vastese dover superare la concorrenza della neoretrocessa in D L'Aquila. Ma, alla fine, il ds De Filippis e i dirigenti biancorossi sono riusciti "a toccare le corde giuste per convincerlo ad indossare questa maglia, con merito anche all’intermediario Simone Botta che segue il ragazzo da diversi anni". Cosenza arriva ad una settimana esatta del ritiro precampionato che vedrà la truppa vastese raggiungere Castelmauro quasi al completo.

Mercoledì 16 luglio: non vestirà la maglia biancorossa Cristian Stivaletta, centrocampista vastese con un passato nel settore giovanile del Vasto Marina. Il giocatore ha infatti firmato con il San Nicolò, squadra concorrente della compagine di mister Colavitto nel campionato di serie D. Lontana l'ipotesi di un rinnovo del giovane Giampiero Di Pietro che in queste ore sembrerebbe aver comunicato di non voler restare a Vasto.

Martedì 12 luglio - Due acquisti in un giorno per la Vastese Calcio. Il primo è quello di Roberto Felici, classe 86 esterno offensivo proveniente dal Torrecuso. L'altro invece è Vito Marinelli. Doveva vestirsi di biancorosso già durante la passata stagione, nella sessione di mercato invernale. Arriva in casa Vastese a luglio, con un titolo di capocannoniere dell'Eccellenza in tasca e tanta voglia di far bene nella categoria superiore. Oggi l'ex capitano del San Salvo ha firmato il suo accordo che lo lega alla società del presidente Franco Bolami. Sarà lui a guidare l'attacco della Vastese in serie D. "Sono contento di essere arrivato a Vasto e disputare così un campionato di serie D - ha dichiarato Marinelli -. La società è ambiziosa ed io lo sono altrettanto. Non vedo l’ora di confrontarmi con questa nuova realtà ma soprattutto con questa categoria. Sono convinto che riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni. Mi pare che la squadra che sta venendo fuori non sia affatto male. Il presidente mi ha chiesto di fare almeno 15 reti, vedrò di accontentarlo!".

Sabato 9 luglio - Il weekend di 'fuoco' in casa Vastese prosegue con l'arrivo di altre tre pedine. Il primo della lista è l'attaccante Umberto Prisco, classe 87, punta centrale proveniente dal Pomigliano. Vicino al Potenza nei giorni scorsi, alla fine il giocatore ha scelto Vasto. Dal San Salvo, invece, arriva Pierluigi Colitto, classe 97. Queste le sue prime parole in biancorosso: "Sono felice di essere arrivato a Vasto. Si era capito dalla scorsa estate che questa società si stava strutturando per puntare in alto. Per me è un grande onore poter indossare questa maglia e farò di tutto per onorarla quando sarò chiamato in causa. Voglio ringraziare il direttore ed i dirigenti che mi hanno voluto qui". Infine la dirigenza biancorossa ha accolto il difensore centrale Giuseppe Alloca, 36 anni, lo scorso anno pilastro dell’Ercolano con il quale ha vinto il campionato di eccellenza campano. Ha sempre disputato campionati di serie D in piazze importanti e di livello.

Inoltre è stato definito anche lo staff a disposizione di mister Colavitto. Preparatore dei portieri sarà Massimo Marconato, preparatore atletico il prof. Roberto Barrea, il massaggiatore Manolo Monopoli mentre il fisioterapista si tratta di un gradito ritorno ovvero Warner D’Anniballe.

Venerdì 8 luglio - Quattro nuovi arrivi in casa Vastese. Il primo quello di Stefano Manzo, ex Agnonese, centrocampista di Napoli. Queste le sue prime parole sono state: "E’ stato bravo il direttore a convincermi ad indossare questa maglia. Si è capito subito che mi volevano fortemente. Sono determinato e convinto di far bene qui, in una piazza importante e sicuramente ce la metteremo tutta per arrivare il più in alto possibile".

Poi nuove forze per il pacchetto fuoriquota: Andrea Tarsilla, classe 96, terzino sinistra, scuola Lecce con parentesi nel settore giovanile del Trapani per poi approdare, lo scorso anno, a Casarano; così come gli altri due colpi: Danilo Luperto, classe 96 centrocampista, Diego Manisi, classe 97 esterno basso.

Martedì 5 luglio -L'attaccante Salvatore Galizia ed il difensore Vittorio Nocerino passano ufficialmente in biancorosso. La firma è arrivata intorno alle 13:00 di oggi allo stadio Aragona di Vasto.

Le prime parole di Galizia: "Questa sarà la mia prima esperienza fuori dalla Campania ma ho deciso di accettare l’invito del presidente Bolami perchè da subito ho respirato sensazioni positive. Non vedo l’ora di iniziare e mettermi a disposizione di mister Colavitto. Io penso che se uno ha voglia di fare e di sudare sul campo l’età conti relativamente. Poi sono molto carico, mi piace la piazza e soprattutto quella curva. Ho giocato qui due o tre volte. Con il Marcianise feci anche gol".

Le prime parole di Nocerino: "Vasto è una bella piazza. Non ho esitato a raggiungere questa città appena sono stato contattato. E’ una piazza che a livello calcistico vale davvero tanto, una città che si vede che vive e mastica calcio. Poi ho conosciuto alcuni dirigenti e mi hanno fatto tutti un’ottima impressione. Per me questo sarà un girone tutto nuovo, probabilmente è più tecnico di quelli del sud ma non lo so, vedremo, sono proprio curioso. Per quanto riguarda gli obiettivi di squadra, sicuramente non sono venuto a Vasto per puntare alla salvezza".

Lunedì 4 luglio: la società si è mossa da tempo contattando diversi giocatori. Da alcune indiscrezioni pare che nella giornata di domani arriveranno le prime firme. Di nomi se ne sono fatti tanti e solo il tempo potrà dare conferme in merito.

Venerdì 1 luglio - Parte il mercato estivo e la Vastese Calcio ha già le idee chiare sulla costruzione della propria rosa. I primi nomi che sono stati fatti sono quello dell’attaccante Salvatore Galizia, reduce da una stagione in serie D con il Calcio Pomigliano (28 presenze e 15 gol realizzati) e quello del difensore Vittorio Nocerino, anche lui proveniente dal Pomigliano Calcio (13 presenze). Ancora nulla di ufficiale.

[articolo in aggiornamento]