Un prestigioso traguardo per tre colleghi giornalisti, impegnati, da sei lustri, da Vasto, quotidianamente sulle pagine de Il Centro: Anna Bontempo (Politica e Attualità), Paola Calvano (Cronaca) e Gaetano Quagliarella (Sport) collaborano con il quotidiano più diffuso in Regione dal giorno della sua apertura, il 3 luglio del 1986, distinguendosi per impegno e senso di responsabilità, in ossequio ai dettami di libertà nel campo dell'informazione, nell'osservanza della verità dei fatti e con rispetto della personalità umana, volta a narrare la cronaca degli avvenimenti di Vasto e del suo territorio, nelle preminenti caratteristiche ambientali, storiche, culturali, turistiche, politiche e tradizionali volte alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse socio economiche del Vastese.

A loro giunga il compiacimento e la gratitudine dell'Associazione Vastese della Stampa per il loro apprezzato quotidiano lavoro che è anche motivo di distinzione per la categoria e prestigio per il giornalismo abruzzese.

Giuseppe Catania

Presidente dell'Associazione Vastese della Stampa