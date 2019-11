Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con il saggio finale della scuola ”Spazio Danza”, direttrice artistica Mariateresa Minicucci. Tutti gli allievi saranno impegnati in più discipline, dalla danza classica al jazz, dall'hip hop alla danza egiziana, coreografati dagli insegnanti Mariateresa Minicucci, Arianna Battinelli, Mirco Mascitelli e Marilda Parente.

Lo spettacolo, in origine previsto per le ore 21, è stato anticipato a sabato 2 luglio alle ore 17 a causa dell’importante match fra Italia e Germania valevole per i quarti di finale degli Europei di calcio. Lo spettacolo si terrà a Vasto presso la Multisala Cinema Nuovo Corso con ingresso gratuito. Siete tutti invitati a partecipare a questo evento.

“Un giorno un tale mi chiese di fare poesia, io sorrisi e cominciai a danzare”.

