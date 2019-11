Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nas di Pescara nelle strutture di accoglienza per migranti: i militari dell'Arma, insieme al personale della locale Asl, hanno ispezionato un centro a Celenza sul Trigno (Chieti) - presenti una quindicina di ospiti - accertando carenze igienico sanitarie e strutturali.

Come avvenuto per le altre dodici strutture controllate in Abruzzo, è stato redatto un rapporto che verrà inviato al sindaco per i provvedimenti del caso.

(Ansa)