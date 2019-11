Novita` in casa Zonalocale.

Le soddisfazioni incentivano il Cambiamento.

Mi riferisco al lavoro che è stato svolto dalla redazione (giornalisti, operatori video, fotografi, tecnici audio, informatici e specialisti del web) durante l’ultima tornata elettorale di Vasto e alla conseguente soddisfazione dovuta ai numerosi attestati di stima ricevuti. Grazie ancora!

La soddisfazione ci incentiva ad aumentare il grado di innovazione e a fornire nuovi (e più sostenibili) servizi alle imprese e alle attività commerciali che già si servono o si vogliono servire dei servizi commerciali offerti dalla testata Zonalocale.

Qualche numero riguardo il periodo dal 1° maggio 2016 al 30 giugno 2016:

- 1.296.013 letture del giornale (dato effettivo)

- 3.092.197 pagine lette (dato effettivo)

- 161.439 utenti unici che hanno letto il giornale (dato stimato)

Queste statistiche sono certificabili e disponibili su Google Analitycs.

Sono dati che mediamente registrano un aumento del 20% rispetto al bimestre precedente e del 55% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Insomma, la crescita continua!

Dunque, qual è la novità?

Da oggi su Zonalocale è disponibile uno spazio OUTLET dove consultare i prezzi di alcuni servizi e ordinarli, tutto in pochissimi click. Abbiamo voluto attivare uno spazio outlet per questi motivi:

- Per avvicinare imprese e attività commerciali a questo genere di servizi per lo sviluppo del proprio business. Tutte le aziende di ogni settore merceologico ricevono beneficio dalla pubblicità, ma sulla base della nostra esperienza per alcuni settori il ritorno è molto maggiore di quanto stimato. Occorre saggiare.

- Per ottimizzare gli spazi non occupati su nostro giornale. Si tratta di pratiche di buona gestione interna del giornale, curate fin dalla fondazione del giornale, ed in continuo rinnovamento.

- Per lanciare nuovi servizi e incarnare, con costanza e perseveranza, la nostra Vision incentrata sull’innovazione continua in questo caso finalizzata ad offrire servizi più adattabili e flessibili.

Ti invitiamo a consultare lo spazio outlet, quando vuoi, disponibile a questo indirizzo www.zonalocale.it/outlet

Eventuali suggerimenti inviati a commerciale@zonalocale.it saranno considerati e ritenuti preziosi.

L’Editore

Studioware