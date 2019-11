"Un’autovettura rubata nella serata in pieno centro urbano di Pescara recuperata, decine di veicoli e conducenti controllati; non si interrompe l’impegno della Polstrada teatina finalizzato alla repressione dell’allarmante fenomeno di furti di autovetture da parte di cellule malavitose provenienti dalla vicina Puglia che muovendosi in gruppi di tre/quattro persone utilizzano l’autostrada A/14 come collegamento e destinazione dei veicoli da riciclare"

Lo spiegano dal Comando provinciale della polstrada, diretto dal dottor Francesco Cipriano, che spiega: "Personale della Sezione Polizia Stradale di Chieti e del Distaccamento di Lanciano, verso le ore 03,30, in San Salvo e specificatamente al Km 454 Sud dell’autostrada A/14, dava l’alt all’autovettura Peugeot 208, con due persone a bordo. Come in un film già visto il conducente del predetto veicolo, invece di fermarsi aumentava la velocità e dopo varie peripezie, cercando il momento migliore per creare scompiglio tra gli ignari automobilisti in transito, tra cui anche il conducente di un mezzo pesante, arrestava repentinamente il veicolo nella corsia di marcia. Gli occupanti dell’autovettura, approfittando di questo stratagemma e del fatto che gli agenti comunque avrebbero posto in essere quegli accorgimenti necessari ad evitare degli incidenti stradali, riuscivano a darsi alla fuga a piedi, dopo aver scavalcato la recinzione autostradale, facendo perdere le proprie tracce grazie al buio delle ore notturne nelle campagne circostanti. Sono attualmente in corso ricerche mirate in contemporanea con gli accertamenti tecnici disposti sul veicolo recuperato con l’ausilio della polizia scientifica".