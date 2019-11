Incidente agricolo questa mattina a Fraine. Un uomo di circa 70 anni (G.T. le iniziali) si è ribaltato con il trattore in località Fonte Sciulla poco dopo le 8.

L'uomo a quanto pare – e come scrive l'Eco dell'Alto Molise – avrebbe fatto in tempo a saltare dal pesante mezzo prima che si ribaltasse e riportando alcune ferite alla testa. Sono state le sue urla ad attirare l'attenzione dei primi soccorritori che poi hanno allertato il 118. Sul posto è arrivata l'ambulanza dell'ospedale di Gissi che ha trasferito l'uomo al "San Pio" di Vasto; non è in pericolo di vita.

Dall'inizio di giugno sono già tre gli incidenti nei campi nel territorio: il 2 un 51enne è rimasto ferito a Pollutri [LEGGI], mentre solo 6 giorni dopo a Torino di Sangro ha perso la vita un 72enne schiacciato dal mezzo agricolo [LEGGI].