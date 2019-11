A seguito di segnalazione ricevuta presso il Comando di polizia municipale, questa mattina è stato effettuato un sopralluogo di carattere ambientale in località Buonanotte.

"Le pattuglie intervenute in loco - ha spiegato il tenente Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale - hanno rinvenuto diverso materiale inquinante alla foce del torrente Buonanotte. In particolare sono state individuate una tanica in metallo contenente olio meccanico, diverse taniche vuote in plastica, cartoni di imballaggio e diverso altro materiale inquinante. È stato richiesto anche l’intervento della Capitaneria di Porto, al fine di verificare l’eventuale inquinamento delle acque marine circostanti. Tale verifica dava esito negativo. Diversi elementi utili sono stati sequestrati al fine di perseguire i responsabili di tale gesto. L’area verrà bonificata al più presto da ditte specializzate".