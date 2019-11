Ancora un incidente che ha coinvolto auto e moto sul territorio vastese. A scontrarsi, nella prima serata di oggi, una Toyota Aygo e uno scooter Beverly 400.

L'impatto è avvenuto sulla statale 16, all'altezza dell'incrocio con via Martiri Istriani, dove - per cause al vaglio della polizia stradale - la moto che proveniva da nord e l'auto proveniente da via Martiri Istriani si sono scontrate. A bordo dello scooter un uomo sulla cinquantina, che è finito a terra, riportando alcune ferite, mentre nessun problema è stato registrato per quanto riguarda gli occupanti dell'auto. L'uomo è stato trasportato presso il locale pronto soccorso. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Sul posto anche una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato.