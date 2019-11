Grande partecipazione per le solennità dei santi Pietro e Paolo, celebrata ieri a Vasto, nel quartiere San Paolo. Alle 19, la Santa Messa celebrata da don Gianni Sciorra che, in presentazione della solennità, aveva ricordato: "In questo Anno giubilare della Misericordia essa assume un carattere del tutto straordinario per la nostra città: per la prima volta, l'antica statua di San Pietro, conservata nella omonima Chiesa e di recente restaurata, verrà portata presso la Chiesa di San Paolo Apostolo per affiancare la statua dell'altro grande Santo. Da sempre, infatti, la tradizione cristiana considera San Pietro e San Paolo inseparabili: essi rappresentano tutto il Vangelo di Cristo e sono le 'chiavi della Chiesa', come ebbe a dire Benedetto XVI". Con don Gianni Sciorra, don Stellerino D'Anniballe, parroco di San Pietro in Sant'Antonio.

A seguire, la processione per le vie del quartiere, alla presenza delle autorità miiltari e civili: "La processione, come ci ricorda Papa Francesco, ha la stessa indole del pellegrinaggio, è 'segno peculiare dell’Anno Santo, icona del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza'".