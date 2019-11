YabbyJah Crew, movimento reggae nato a San Salvo nel 2013, grazie all'impegno di Manuel e dei suoi amici, attivo nell'organizzazione di eventi, festival e produzioni musicali reggae, presenta quest'anno a San Salvo la quarta edizione del Reggae Summer Festival.

L'evento, chi si tiene il 30 giugno e il 1 luglio in piazza San Vitale, si svolgerà con la partecipazione del "Consorzio Mille Vetrine" (formato da commercianti e operatori del centro storico), attivo quest'anno anche con altre manifestazioni estive, e il patrocinio del Comune di San Salvo (assessorati alla Cultura e al Turismo). Il festival, all'insegna della musica reggae-dub, è ad ingresso gratuito, con un orario compreso tra le 18.00 e le 02.00.

Il 30 giugno vedrà sul palco Raphael, che presenta il nuovo album Reggae Survival anticipato dal singolo registrato in Giamaica insieme a Triston Palma Joka Soudbwoy. Inoltre tornerà in Abruzzo dopo tantissimi anni Lion D insieme a Bizzarri sound per proporre i nuovi singoli Blaze up, Ruff inna town presenti nell'ultimo album Heartical soul prodotto da Alborosie.

Oltre a loro ci sarà lo spettacolo di danza curato dalle ragazze del Bonfyah "Dancehall Queen" e le massicce selezioni reggae di YabbyJah sound.

Il 1 luglio si esibiranno gli One Foundation che suonerranno in chiave dub i brani del loro primo lavoro Dub is an attitude e il cantante senegalese Fisco Black, già attivo con Jamafrica crew, che proporrà i suoi brani solisti Dem gone, Tafari oltre a un tributo al re del reggae Bob Marley. Anche nella seconda serata le selezioni reggae saranno a cura di YabbyJah sound.

In piazza San Vitale verranno allestiti mercatini a tema e stand con food & beverage.