Si terranno a distanza di sei giorni ed entrambi nel mese di agosto i due appuntamenti più attesi dell'estate vastese, quelli della Notte Bianca in centro storico e della Notte Rosa a Vasto Marina.

Si comincia il 2 agosto, con la Notte Bianca in centro storico, per il consueto appuntamento "dal tramonto all'alba" che richiama in città migliaia di giovani da tutto il territorio; l'8 agosto, invece, il litorale vastese di tingerà di rosa per la Notte Rosa delle Sirene. "Tutto in una notte" e "tutto in una settimana", si potrebbe dire, considerata la vicinanza dei due eventi, che di fatto lascia "scoperto" il mese di luglio.

"Non c'è stata altra scelta - spiega il presidente del Consorzio Vasto in Centro, Marco Corvino - anche se con l'amministrazione abbiamo avuto un confronto costruttivo: i tempi stretti e altri eventi che si accavallavano hanno fatto slittare la Notte Bianca ad agosto. Comunque dall'anno prossimo tornerà a metà luglio, come sempre".