Presentata ufficiamente la Giunta di Francesco Menna. Queste le deleghe che sono state assegnate ai singoli membri. Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe al Bilancio, alle Finanze, all'Urbanistica e al Personale.

Menna, interpellato sulla nomina di Lina Marchesani, non proprio in linea con l'annunciata linea del rinnovamento, ha risposto: "La legge mi chiede un settimo assessore donna. Io ho parlato dei criteri di rinnovamento e competenza, ma anche di una donna di mia fiducia. Lina Marchesani è una donna di mia fiducia, di fiducia del partito e con fiducia, lealtà e correttezza ha retto in passato un assessorato e ha il dono della competenza. È stato dunque un meraviglioso e miracoloso equilibrio politico". Per la Cultura non c'e' un assessore, ma un consigliere delegato: Elio Baccala' della lista civica Filo Comune.

Le deleghe - Paola Cianci: vicesindaco (Sì per Vasto)

Deleghe: Ambiente, Mobilità sostenibile, Aree protette, Ecologia, Pari opportunità

Luigi Marcello (Città virtuosa)

Deleghe: Salvaguardia patrimonio comunale, Manutenzioni e servizi logistici generali, Demanio

Lina Marchesani (Pd)

Deleghe: Politiche sociali, Politiche dell'immigrazione

Gabriele Barisano (Avanti Vasto)

Deleghe: Servizi demografici, Politiche del lavoro, Innovazione tecnologica e sistemi informativi, Patrimonio, Politiche giovanili, Attività produttive, Statuto e regolamenti

Carlo Della Penna (Filo comune)

Deleghe: Agricoltura, Pesca, Turismo, Sport

Antonio Del Casale (Pd)

Deleghe: Lavori pubblici, Servizi cimiteriali, Politiche energetiche, Polizia municipale, Trasporti, Attuazione del programma amministrativo

Anna Bosco (Pd)

Deleghe: Politiche comunitarie, Trasparenza, Politiche per la scuola: istruzione e sicurezza e manutenzione degli edifici scolastici, Politiche per le realtà periferiche

Francesco Menna ha poi presentato le quattro persone del suo staff: Edy Bondavalli, Nicola Della Gatta, Angelo Pollutri e Maurizio Ventrella, annunciando anche la data del primo Consiglio Comunale in programma venerdì prossimo, 8 luglio, alle 9,30. Questi i cinque punti all’ordine del giorno: convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale; elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio Comunale; giuramento del Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; comunicazione dei Componenti della Giunta Comunale; commissione Elettorale Comunale. Nomina Componenti.