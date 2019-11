Sabato 2 luglio bambini e adulti saranno impegnati nella pulizia della spiaggia e dei fondali per la terza edizione di "Puliamo a fondo" organizzata dalla Scuba Global Service.

Il presidente dell'associazione Diego Scardapane spiega: "È una mattinata dedicata ai bambini, totalmente gratuita, per la sensibilizzazione sulla pulizia delle spiagge con un connubio tra attività ricreative e sport di mare. Il nostro mare è un ricettacolo di bottiglie, lattine, pali di ferro, fino a tubature, bombole, copertoni e batterie per barche, materiale che verrà rimosso grazie all’aiuto dei nostri subacquei volontari provenienti da tutto il territorio, e di quanti anche dalle spiagge vorranno contribuire a quest’opera di risanamento ambientale. L’intento vuole essere non solo pratico ma soprattutto educativo. Vorremmo far comprendere il danno enorme che si compie, anche gettando una semplice bottiglia e di quali energie sono necessarie per recuperare quel danno".

