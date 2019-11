Spiaggia libera sporca con i rifiuti portati dal mare, tra i quali assi di legno con chiodi arruginiti in vista. È la situazione di San Salvo Marina denunciata dal gruppo di opposizione di San Salvo Democratica: "Le immagini sono eloquenti, parlano da sole su come è ridotta la spiaggia libera della marina di San Salvo. Queste foto sono state scattate nel tardo pomeriggio di martedì 28 giugno e ci sono state inviate da un nostro concittadino, indignato per le condizioni di incuria in cui versa la nostra spiaggia. San Salvo non merita tutto questo. Il turismo è una risorsa. Invitiamo il sindaco e la giunta a fare meno comunicati e a organizzare meglio la pulizia e la cura della nostra città, in particolare della nostra spiaggia che è fonte di ricchezza per la nostra comunità. Un'altra città è possibile".

Alle critiche alla pulizia si aggiunge anche il consigliere del Partito Democratico, Arnaldo Mariotti, che pubblica sul proprio profilo di Facebook foto scattate oggi 30 giugno e aggiunge: "I rifiuti sono lì da oltre quindici giorni, è una vergogna! Alcuni cittadini li hanno accumulati da un lato ed hanno piazzato l'ombrellone, altri camminano sulla battigia tra rami, alghe secche e plastica. Gli anni scorsi quando i turisti attraversavano il torrente Buonanotte venendo da Vasto li sentivamo esclamare: 'guardate come curano la spiaggia quì, altro che l'amministrazione di Vasto!'. Nell'estate 2016 si assistono a considerazioni inverse. Insomma da regina siamo diventati cenerentola".