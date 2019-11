"Con l’intento di evidenziare la peculiarità di 'centro commerciale naturale' del centro storico di Vasto ed in occasione dell’inizio dei saldi estivi, da sabato 2 luglio le attività commerciali del centro storico di Vasto riproporranno 'Fai un saldo in centro' con l’apertura straordinaria per domenica 3 luglio dalle 18 alle 21".

Lo annuncia il presidente del Consorzio Vasto in Centro, Marco Corvino, che aggiunge: "Il Consorzio auspica che questa iniziativa possa essere un efficace richiamo per coloro che in diverso modo vorranno approfittare della accoglienza della nostra città".