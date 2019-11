Sp 150 Guilmi - Carpineto: dopo due anni e mezzo arrivano i soldi

400mila euro per sistemare l'enorme frana che minaccia la Sp 150 tra Carpineto Sinello e Guilmi. Sono stati approvati dalla giunta regionale gli interventi su alcune situazioni d'emergenza che riguardano la viabilità provinciale. Tra questi rientra il dissesto che più volte ha rischiato di isolare Guilmi.

La frana storica che incombe sulla strada si è rimessa pericolosamente in movimento con l'ondata di maltempo di inizio dicembre 2013 e fino a oggi a ogni nuova pioggia i mezzi comunali devono sgombrare le corsie da un'alta coltre di fango [GUARDA IL VIDEO].

Il finanziamento arriva, quindi, dopo quasi tre anni e complessivamente è di 500mila euro. Le restante somma di 100mila euro servirà a sistemare – sulla stessa Provinciale – il km 11, in corrispondenza del laghetto artificiale di Gissi, dove si viaggia a una sola carreggiata a causa di uno smottamento.

Tra i vari interventi in regione, inoltre, sono stati stanziati altri 500mila euro per la Sp 152 "Castiglione Messer Marino Crocetta Colledimezzo", il cui tratto al km 5 fu cancellato da un'enorme frana nella notte del 3 aprile 2015 [LEGGI].

Infine, sembrerebbe in dirittura di arrivo lo stanziamento dei fondi necessari per la Sp 192 Carpineto - Roccaspinalveti, abbandonata sempre dal dicembre 2013, quando un'imponente caduta massi ne bloccò la circolazione [LEGGI]. Su quest'ultimo finanziamento, però, ci sono per ora solo voci di corridoio.