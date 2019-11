Soliti ignoti in azione questa notte a Villalfonsina, dov'è stato preso di mira un distributore d'acqua a chilometri zero, installato qualche anno fa dall'amministrazione comunale. I malintenzionati hanno fozato la casetta di legno dove sono custoditi gli impianti e il raccoglitore delle monete. I ladri hanno trafugato il raccoglitore di monete, che conteneva circa un migliaio di euro, almeno secondo una prima stima.

Gli amministratori comunali questa mattina sono andati a sporgere regolare denuncia ai carabinieri della Stazione di Casalbordino. Le forze dell'ordine dovranno verificare se le immagini delle telecamere di videosorvaglianza presenti in paese possono dare un contributo alle indagini.

"Non è la prima volta - commenta intanto l'assessore Antonello Bracalante - che malintenzionati prendono di mira beni del Comune. A volte si è trattato di atti vandalici, con la rottura di alcuni vasi, questa volta hanno messo a segno un colpo scassinando il distributore dell'acqua a chilometri zero. Ci sono stati altri due o tre tentativi di effrazione, ma questa volta ci sono riusciti. A questo punto ci preme sapere se è gente del posto o no".