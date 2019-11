Primo podio per la Ciurma Rosa. La squadra femminile dell'Associazione Remiera La Ciurma ha infatti conquistato il primo podio della propria storia classificandosi terza alla tappa di Molfetta del Trofeo dell'Adriatico disputatasi domenica scorsa 26 giugno.

È grande l'entusiamo per le ragazze vastesi che in poco più di un anno hanno migliorato nettamente il proprio livello. "Siamo molto unite – spiegano – e abbiamo fatto molti progressi nonostante siamo svantaggiate rispetto a formazioni più blasonate della Puglia che, anche per ragioni climatiche, possono allenarsi anche d'inverno. Quest'anno siamo molto più competitive e potremmo toglierci qualche soddisfazione. Si tratta di uno sport molto bello nel quale c'è una sana competizione. Dopo la regata abbiamo festeggiato tutte insieme".

Quella di Molfetta è stata la seconda regata, in quella precedente di Brindisi la Ciurma Rosa si è classificata quarta. Il calendario ora prevede le tappe di Taranto (10 luglio), Vasto (17 luglio), Taranto (24 luglio, in città ci sono due squadre) e Giovinazzo (7 agosto).

L'Associazione Remiera La Ciurma è una realtà consolidata di Vasto, la formazione femminile è invece nata l'anno scorso. La maschile nonostante qualche defezione di troppo continua ad allenarsi con impegno e cerca appassionati di voga per rinfoltire la propria squadra.

"Vogliamo ringraziare – conclude l'associazione – la Capitaneria di Porto e il Circolo Nautico che ci permettono, rispettivamente, di allenarci nel porto e di tenere ormeggiata la barca. Ringraziamo inoltre l'amministrazione comunale e la stessa capitaneria per averci concesso di svolgere la tappa vastese del trofeo il 17 luglio sperando in una sempre crescente collaborazione anche nel caso in cui, per cause meteorologiche, ci si troverebbe costretti a rinviare la tappa o, come auspichiamo, a spostarla all'interno dell'area portuale".

Associazione Remiera La Ciurma

Presidente: Luciano Claudio

Timoniere: Filippo Ciccotosto



Squadra femminile

Gabriella D'Angelo, Paola Cherchi, Maddalena Di Lizio, Fabrizia Della Penna, Vittoria Di Palma, Teresa Colantonio, Cinzia Serafini, Simona Pasquale, Tiziana Dicembre, Maria Teresa D'Aulerio, Simona Castrignano, Teresa Iodice, Marilena Di Tullio