È Lina Marchesani il settimo assessore della Giunta Menna. Sciolto l'ultimo nodo, domani alle 18, in una conferenza stampa, il primo cittadino presenterà la sua squadra, quasi totalmente annunciata prima del ballottaggio: Antonio Del Casale, Anna Bosco, Lina Marchesani (Partito democratico), Paola Cianci (SI per Vasto), Carlo Della Penna (Filo Comune), Luigi Marcello (Città Virtuosa) e Gabriele Barisano (Avanti Vasto).

Al mosaico della nuova Giunta mancava l'ultimo tassello, che è stato inserito ufficialmente oggi pomeriggio, quando i 7 nominati sono stati chiamati ad accettare i decreti di nomina firmati da Menna. Per la prima volta, il vice sindaco sarà una donna: Paola Cianci, la più votata di Si per Vasto, la lista che rappresenta l'ala sinistra della coalizione uscita vincitrice dal ballottaggio, conclusosi al fotofinish nella notte tra il 19 e il 20 giugno scorsi. Il sindaco ha avocato a sé la delega al bilancio.

Il nome di Lina Marchesani, già assessore da dieci anni nella Giunta Lapenna, circolava negli ultimi giorni.

In virtu' del meccanismo della surroga, gli assessori decadono dalla carica di consigliere e a loro subentrano i primi dei non eletti: Marino Artese, Roberta Nicoletti, Marianna Del Bonifro (Pd), Giuseppe Napolitano (Filo Comune), Mauro Del Piano (SI per Vasto), Giovanna Paolino (Avanti Vasto) e Lucia Perilli (Citta' Virtuosa).