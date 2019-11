E' ricoverata in condizioni non gravi la donna investita stamani da un'auto in via Grasceta, a San Salvo. L'incidente è avvenuto attorno alle 11,40: per cause che carabinieri e polizia municipale stanno accertando, l'auto di una trentaseienne di San Salvo ha colpito una donna originaria della Bulgaria e residente a Monteodorisio, B.G. le sue iniziali, che stava attraversando.

Subito è scattato l'allarme. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118. Il personale sanitario, dopo i primi soccorsi prestati sul luogo dell'incidente, hanno coricato la donna sul mezzo di soccorso e l'hanno trasportata all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. In base alle prime informazioni, le condizioni della ferita non desterebbero nei medici particolari preoccupazioni.