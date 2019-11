"Importante risultato ottenuto dalla mobilitazione portata avanti da parte della Cia, Copagri e Confagricoltura (sigle aderenti al coordinamento Agrinsieme) sulla questione degli aumenti dei canoni consortili del Consorzio di Bonifica Sud. Nel corso di una riunione tenutasi oggi, 29 giugno 2016, a Pescara il Governo regionale, nelle persone degli assessori al Bilancio e alle Politiche agricole, Silvio Paolucci e Dino Pepe, ha assunto l’impegno per la concessione di un contributo straordinario di 500mila euro a favore del Consorzio. Con questa cifra sarà possibile una riduzione del pesantissimo aumento del 57% dei canoni consortili del 2016".

Lo annunciano le organizzazioni di categoria, che con il presidente Cia Chieti Pescara, Nicola Sichetti, presente insieme al presidente regionale Mauro Di Zio, commenta: "Si tratta di un primo risultato, soddisfacente ma non pienamente risolutivo, ottenuto grazie alle mobilitazioni del recente passato, compreso l’ultimo sit-in del 23 giugno scorso davanti alla sede del Consorzio di bonifica di Vasto, sit-in sospeso solo a seguito della convocazione dell’incontro odierno. Ora si tratterà di far coincidere una sana gestione con una efficiente erogazione di servizi in grado di non far gravare i costi solo sulle imprese agricole. Abbiamo portato avanti una battaglia che alla fine ci ha dato ragione, siamo riusciti a cogliere un risultato importante, che non tutti all’inizio credevano di poter ottenere. Al contrario, noi ci abbiamo creduto sin dall’inizio, abbiamo portato avanti le nostre ragioni e grazie alla straordinaria partecipazione degli agricoltori alle nostre iniziative, siamo riusciti ad assicurare questo contributo straordinario che la Regione Abruzzo ha promesso di stanziare a metà luglio attraverso una variazione finanziaria".

Da parte sua, il presidente di Confagricoltura Chieti, Mauro Lovato, aggiunge: "Registriamo senza dubbio di un’ottima apertura da parte della Regione, anche se siamo consapevoli che si tratta di un contributo una tantum, che verrà stanziato proprio per far fronte al momento di difficoltà".

"Abbiamo inoltre chiesto – aggiunge il presidente regionale Copagri Camillo D’Amico – che tutte le entrate straordinarie legate alla contribuenza consortile vadano a ulteriore riduzione degli aumenti del canone".

Soddisfazione anche dal PD di San Salvo, che parla di "risposte concrete" date dal governo regionale: "Possiamo annunciare al mondo agricolo che grazie all'azione dell'Assessore al Bilancio Silvio Paolucci che aveva già rassicurato il Commissario ed al Presidente Luciano D'Alfonso, tale aumento del canone consortile è ridotto del 50% per l'anno corrente ed azzerato nel 2017".