Rubata a Spoltore, intercettata a San Salvo, fermata a Poggio Imperiale. È la sintesi dell'ultimo recupero di veicolo rubato da parte della Polizia autostradale. Il fatto è accaduto ieri notte, l'auto, una Citroën C3, è stata intercettata in A14 dagli uomini della sottosezione di Vasto Sud.

Ne è nato un inseguimento durato per 50 km, fino alla provincia di Foggia, in territorio di Poggio Imperiale. Qui, il ladro ha cercato di speronare la polizia prima di abbandonare il veicolo e darsi alla fuga tra i campi.

Il recupero della C3 arriva dopo soli due giorni da quello di un camion rubato in Umbria ancora carico di attrezzature da lavoro [LEGGI].