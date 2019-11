Ancora un grave incidente sulle strade del Vastese. Questa mattina, poco prima delle 7.30, all'incrocio tra via Puccini e via Vivaldi a San Salvo (zona 167) uno scooter ha impattato violentemente contro un'Alfa 147. Ad avere la peggio è stato l'uomo che viaggiava in sella al motociclo. Per lui diverse fratture.

I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno ritenuto necessario l'intervento dell'eliambulanza da Pescara. Il ferito è stato trasferito all'ospedale di Chieti in codice rosso, fortunatamente non è in pericolo di vita.

In circa un mese sono già numerosi gli incidenti di grave entità verificatisi sulle strade del Vastese che hanno causato due morti e oltre dieci feriti più o meno gravi. L'ultimo solo due giorni fa durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale italiana