Sabato 9 luglio 2016 alle ore 18,30 inaugurerà, nella magnifica cornice delle Scuderie di Palazzo Aragona a Vasto, la Mostra del XLIX Premio Vasto D'Arte Contemporanea: Archeologie a venire - Metamorfosi dell’antico e del classico nell’arte contemporanea italiana (a cura di Silvia Pegoraro), aperta fino al 23 ottobre 2016.

La mostra è promossa dal Comune di Vasto e dal Comitato Manifestazioni d’Arte e Cultura di Vasto, e organizzata dal Comitato Premio Vasto per l’Arte Contemporanea - presieduto da Roberto Bontempo sin dal 1959, anno di fondazione dello storico Premio. La manifestazione è sotto il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero della Pubblica Istruzione e della Regione Abruzzo. Con un contributo di NACA MEDICAL –Strumenti e Servizi per la Salute, Teramo.

Artisti presenti: FRANCO ANGELI, UGO ATTARDI, MASSIMO CAMPIGLI, PIETRO CASCELLA, TOMMASO CASCELLA, MASSIMO CATALANI, LUIGI CECINELLI, MARIO CEROLI, SANDRO CHIA, FABRIZIO CLERICI, GIORGIO DE CHIRICO, STEFANO DI STASIO, LUCA FARINA, TANO FESTA, FLAVIA FRANCESCHINI, CESARE GIULIANI, GIANFRANCO GOBERTI, ANGELA MALTONI, MARINO MARINI, GIUSEPPE MODICA, SIMONE PELLEGRINI, STEFANO PIALI, VETTOR PISANI, EROS RENZETTI, RUGGERO SAVINIO e MARIO SIRONI.