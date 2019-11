Giornata speciale quella in programma giovedì 30 giugno per le coppie residenti a San Salvo che si sono sposate nel 1966 e che in questo 2016 hanno raggiunto 50 anni di matrimonio o lo faranno entro dicembre. L’amministrazione comunale, per il terzo anno consecutivo, le ha convocate per un momento commemorativo che avrà inizio alle ore 18.00 nella chiesa di San Nicola con una celebrazione eucaristica presieduta da mons. Michele Carlucci.

"Ci ritroveremo in maniera semplice, ma molto sentita, come abbiamo già fatto negli anni precedenti. Vogliamo dimostrare l’affetto di tutta la città alle coppie che hanno compiuto o compieranno le nozze d’oro come giusto riconoscimento del valore della famiglia e di esempio per le future generazioni" commenta il sindaco Tiziana Magnacca.

L’assessore alle Politiche sociali, Maria Travaglini, spiega il programma della serata: "Dopo la celebrazione di una Santa Messa dedicata a tutte le coppie seguirà una conviviale con la consegna delle pergamene e il taglio della torta nuziale dei 50 anni di matrimonio".