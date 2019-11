E' al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto un inquietante episodio avvenuto in città: l'auto di una donna presa a martellate dal marito.

E' accaduto due sere fa in località Sant'Onofrio, nella zona occidentale di Vasto. "A seguito di alcuni contrasti col marito - spiega a Zonalocale.it il vice questore Alessandro Di Blasio - la donna ha deciso di lasciare l'abitazione. Il coniuge, per evitare che la moglie si allontanasse, ha preso un martello, colpendo ripetutamente la vettura, intestata al padre della donna, che ha chiamato il 113".

Al loro arrivo, gli agenti della squadra volante hanno trovato la macchina semidistrutta. I poliziotti hanno redatto "un verbale, consegnato in Procura per le necessarie valutazioni legali", spiega il dirigente del Commissariato di via Bachelet.

Per il rispetto della normativa sulla privacy e vista la delicatezza della situazione, non sono state rese note le generalità, né alcun altro elemento identificativo dei protagonisti della vicenda.