Un'amara sorpresa oggi all'uscita da scuola per Nicoletta Del Re, dirigente scolastica della Nuova Direzione Didattica di Vasto impegnata in questi giorni come presidente di commissione negli esami di terza media presso la scuola secondaria di primo grado "G. Rossetti". La sua autovettura, parcheggiata nel cortile interno della scuola di via Ciccarone, è stata presa di mira da mani ignote che, utilizzando un sasso o un altro oggetto, hanno colpito con violenza il parabrezza danneggiandolo pesantemente.

A destare sconcerto è che l'episodio sia avvenuto in pieno giorno e in una zona altamente trafficata. "È il gesto di chi ha la certezza dell'impunità - ha commentato un'arrabbiata Nicoletta Del Re -. Naturalmente, come avviene in questi casi, nessuno ha visto o si è accorto di niente". Non ci sono telecamere di videosorveglianza all'interno del recinto dell'istituto e neanche quelle della zona sono utili a dare un volto al responsabile. Della necessità di videosorveglianza per la scuole la dirigente aveva già parlato in occasione di furti che avevano interessato il suo istituto. "Lo ripeto, nelle nostre scuole serve maggiore attenzione alla sicurezza".

Un atto di vandalismo che le costerà caro, visto che dovrà sostituire il parabrezza della sua auto. Intanto si è recata presso la caserma dei carabieri di Vasto per sporgere denuncia contro ignoti.