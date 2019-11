La data è il 4 luglio. "Quel giorno si terrà la prima seduta del Consiglio comunale e presenterò la nuova Giunta", dice Francesco Menna a Zonalocale.it.

Nonostante l'annuncio in campagna elettorale dei nomi di 6 futuri assessori su 7, tramonta l'ipotesi di una Giunta-lampo. Le ultime due scelte del sindaco di Vasto richiedono tempo. La prima riguarda il settimo assessore, su cui Menna si limita a una battuta: "Ci penso tutti i giorni", ma non spiega se la terza donna della squadra sarà una consigliera comunale, oppure un'esterna. Le voci si rincorrono ma, per ora, non trovano conferma concreta.

L'altro punto interrogativo è sulla casella del presidente del Consiglio comunale. In campagna elettorale, il leader del centrosinistra l'aveva offerta, come ruolo di garanzia, a Ludovica Cieri, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle che, al primo turno, ha raccolto il 20% dei voti. Ma i pentastellati avevano respinto la proposta. Il senatore Gianluca Castaldi aveva chiesto, invece, che a un rappresentante del M5S fosse attribuita la presidenza della futura Commissione di controllo del Consiglio comunale.

Dal 4 luglio comincia ufficialmente il quinquennio dell'amministrazione Menna. Con la prima grana, da risolvere nel giro di poche settimane: il bilancio ancora da approvare.