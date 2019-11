Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo per un incendio divampato in via Nicola Bosco, vicino la sede dei Servizi sociali. A prendere fuoco, le sterpaglie del vicino terreno.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse, minacciando le auto parcheggiate nelle vicinanze. Il rogo è stato domato in breve tempo.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Vasto.