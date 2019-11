"Sono felice di concludere il mio mandato con questo service, ringrazio tutti i soci che hanno ampiamente condiviso il progetto". Così la presidente del Rotary Club di Vasto, Antonella Marrollo, senza nascondere una certa emozione, nell'incontro per presentare la donazione di impianti di condizionamento effettuata dal Club al reparto Oncologia dell'ospedale "San Pio da Pietrelcina" di Vasto, alla presenza di rappresentanti del Club, tra cui il presidente che subentrerà a breve, il generale Gianfranco Rastelli, e della Asl, tra cui il direttore del Dipartimento Oncologia della Asl, il dottor Antonello Nuzzo, la responsabile della Direzione sanitaria dell'ospedale, la dottoressa Rosanna Florio, il responsabile del reparto Oncologia, il dottor Nicola D'Ostilio, e rappresentanti delle associazioni di volontariato che lavorano nel reparto, tra cui quelli della Ricoclaun, con la presidente Rosaria Spagnuolo, e Luca Raimondi, che cura le attività di musicoterapia.

Un sentito ringraziamento ai soci del Rotary è giunto dalla dottoressa Florio, che ha sottolineato l'importanza delle attività di volontariato: "Tutto ciò che è fatto col cuore, acquista valore aggiunto". Da parte sua, il dottor Nuzzo ha sottolineato l'importanza della sinergia tra i presidi del territorio, aggiungendo: "Su Lanciano e Vasto stiamo lavorando per dare qualità con umanità, con il sorriso. Spesso la gente mi dice che faccio un brutto lavoro, stando a contatto con malati oncologico, invece crea un rapporto forte con i malati e i loro familiari. Nessuna malattia è bella, ma si lavora con entusiasmo insieme a tanti volontari 'laici' come voi tutti".

A seguire, la presidente del Club, Antonella Marrollo, ha tenuto a ringraziare in particolare il personale dell'ospedale e il responsabile, il dottor D'Ostilio, per aver fatto da 'collante' con il Club e aver fatto scoprire le esigenze del reparto. Un ringraziamento anche al socio del Club Gianmarco Acquarola, per aver permesso l'acquisto a prezzi modici dei condizionatori: "C'è un gran bisogno di volontariato - ha sottolineato la presidente - perché dove non arriva il pubblico possono arrivare le associazioni e i volontari".

Prima della visita nei reparti, per scoprire i nuovi condizionatori già installati e funzionanti, il dottor D'Ostilio ha ricordato le attività promosse all'interno del reparto con l'associazione Ricoclaun e gli altri volontari, dalla breve esperienza di pet therapy, all'arteterapia, fino alla musicoterapia, curata da Luca Raimondi, che ha anche fatto da "colonna sonora" alla visita in reparto. "Questa è un'ottima occasione - ha concluso Rosaria Spagnuolo, presidente dell'associazione Ricolaun - per promuovere altre iniziative con il Rotary. La città ha bisogno di sinergie nuove".