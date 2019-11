E' stata un successo l'ottava edizione del torneo di beach tennis organizzato dal Lions club New Century di Vasto, che si è svolta nel fine settimana a Vasto Marina sui campi del lido balneare Baiocco Beach. Nonostante il caldo torrido, le coppie maschili, miste e juniores si sono date battaglie fino all'ultimo punto, dando vita a match appassionanti ed equilibrati.

A stilare il bilancio della manifestazione è il presidente del Lions club New Century, Nicola Jasci: "Otto anni fa - sottolinea - a Vasto il beach tennis non esisteva. E' stato proprio questo torneo ad aprire la strada alla diffusione di questo sport sulla nostra riviera. Quest'anno, i due giorni di gara hanno visto sfidarsi 80 iscritti provenienti da Abruzzo, Marche e Molise, il numero ideale per svolgere la gara nella massima tranquillità. Per il torneo juniores ci siamo avvalsi della collaborazione dell'associazione Promotennis e del Circolo tennis di Vasto. Devolveremo in beneficenza il ricavato: tra iscrizioni e sponsor, 2mila 500 euro. Il beneficiario è ancora da definire. Lo scorso anno donammo uno spirometro al reparto di pediatria dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Di recente abbiamo organizzato anche un corso di degustazione vini con 70 partecipanti, un'iniziativa che ci ha consentito di donare collari al pronto soccorso dell'ospedale e di finanziare l'Emporio della solidarietà istituito da don Gianni, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo".