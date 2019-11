Fino a qualche giorno fa, gli incivili usavano i cassonetti di Vasto Marina come discariche indifferenziate. Scendevano dalla città alta tutti i giorni e scaricavano immondizia di ogni genere, compresi elettrodomestici e sanitari.

Ora che, da una settimana, la raccolta differenziata è arrivata anche sulla riviera, i maleducati hanno trovato subito la soluzione: basta passare con la macchina, aprire il finestrino e gettare le buste piene di rifiuti direttamente in mezzo alla strada.

Queste foto sono state scattate in via Puccini, una traversa della statale 16, nel quartiere attorno alla ex stazione ferroviaria. Si commentano da sole.

Su quella strada non ci sono telecamere, anche se tre obiettivi sono puntati sul vicino incrocio tra la stessa via Puccini, la Statale 16 e via Donizetti-piazza Fiume.

I residenti chiedono controlli e multe pesanti per evitare che le strade si trasformino in discariche a cielo aperto.