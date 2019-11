"Si sono appena concluse le attività del Progetto "Divertiscuola" nella scuola primaria G. Spataro del Comprensivo N.1 di Vasto, che hanno visto l'adesione di 100 bambini, eterogenei per classe, in attività laboratoriali dal 9 al 24 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, con le seguenti discipline: minivolley con il prof. Amorosi Giorgio, propedeutica allo sport con il prof. La Verghetta Marco, judo con il prof. Vastola Lino; English dance con la prof.ssa La Verghetta Rosina e D'Ascenzo Alida; per la scrittura creativa la prof.ssa Noè Valentina; per le attività artistiche legate alla conoscenza del territorio: Paolucci Rosalia, Gileno Teresa, Grosso Maria Grazia, Mancini Valeria, Florio Alessandra, Cherchi Paola, Desiderio Maria Stella, Meo Jessica, Della Penna Silvana e Vallarolo Lidia. I bambini divisi in 8 gruppo hanno avuto modo di esprimere tutte le loro potenzialità divertendosi e imparando in un clima sereno e giocoso. Visto il successo dell'iniziativa i genitori stanno chiedendo il bis per l'anno prossimo".

Lo sottolineano dalla stessa scuola, aggiungendo: "Ma il Divertiscuola è stato solo l’epilogo di un anno vissuto all'insegna dell'eccellenza infatti, presso il Teatro Rossetti di Vasto, martedì 7 giugno, si sono svolte le premiazioni degli alunni che si sono distinti nei diversi ambiti disciplinari. La scuola media Paolucci ha inteso investire le sue migliori energie per l'anno scolastico appena trascorso nel tentativo di coniugare due termini apparentemente dissonanti: Inclusività e Potenziamento. Sotto la direzione del prof. Ricotta (accompagnato al pianoforte dal prof. Di Lello) si è esibito il "Coro polifonico di voci bianche" che, con il suo articolato e complesso repertorio, ha raccolto il plauso convinto di docenti e genitori, vedendosi assegnato il prestigioso riconoscimento per il terzo posto conseguito al Concorso Nazionale "Musica d'Insieme" di Campobasso. Coordinati dalla prof.ssa Addona sono stati premiati, con la consegna di attestati al merito, gli allievi distintisi nel "Gioco concorso KANGOUROU" di lingua inglese. Preparati dalle professoresse Morelli ed Emanuele, è stato roconosciuto il merito agli alunni che si sono fatti onore nei "Campionati Internazionali di Matematica" dell' Università Bocconi di Milano. I docenti di lettere Lucci e Felice sono stati fieri di veder consegnati agli allievi dell'Istituto Comprensivo N°1 di Vasto i prestigiosi attestati per le "Olimpiadi della lingua italiana" a squadre, corredati da un premio in denaro, che li ha visti raggiungere il secondo gradino del podio. Per le eccellenze sportive, sotto il paziente coordinamento delle docenti Mucci, Racciatti e Bellano, si sono svolte le premiazioni per i piazzamenti nelle classifiche dei Giochi Sportivi Studenteschi di atletica su pista e di corsa campestre provinciali, regionali ed anche nazionali. Questo ricco pumphlet di riconoscimenti è stato distribuito dalla dirigente prof.ssa Sandra Di Gregorio che non ha saputo nascondere un'ovvia emozione nel ringraziare il silente lavoro del corpo docente della scuola Paolucci e dell'intero Comprensivo".