Grave incidente poco prima delle 20.30 all'incrocio tra corso Garibaldi e via Mascagni in pieno centro a Vasto. Da quanto si apprende, uno scooter avrebbe impattato violentemente contro una Fiat Stilo Sw.

Nel tremendo scontro tra i due mezziu, ad avere la peggio è stato il giovane alla guida del motociclo, G.D.G., 20 anni: nell'impatto, il ragazzo è stato sbalzato sull'asfalto. Ai presenti le sue condizioni sono apparse subito serie. Subito è scattato l'allarme. I sanitari del 118 lo hanno portato in codice rosso all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Sul posto anche i carabinieri e la polizia.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell'ordine, lo scooter proveniva da nord lungo corso Garibaldi, in direzione del Comune, quando, all'altezza di via Mascagni, si è scontrato contro la Stilo guidata da un uomo che stava svoltando. Violento l'impatto, che ha scaraventato il giovane a diversi metri di distanza dai mezzi incidentati. Nella caduta, il ragazzo avrebbe riportato diverse contusioni e ferite, una delle quali al capo. Il ventenne è ora ricoverato in prognosi riservata nella struttura sanitaria di via San Camillo de Lellis.