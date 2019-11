Il programma estivo dei Musei Civici di Palazzo d’Avalos comincia quest’anno con un importante appuntamento sabato 2 e domenica 3 luglio, "La Festa dei Musei", un grande evento nazionale, organizzato per la prima volta dal MiBACT, in coincidenza con la XXIV conferenza generale dell’ICOM (International Council of Museum).

Il tema prescelto per l’edizione "0" è il rapporto tra Musei e Paesaggi culturali, e una delle peculiarità dell’iniziativa la programmazione di eventi in fasce orarie destinate a precisi target di pubblico: nella giornata di sabato, famiglie e bambini la mattina, curiosi e appassionati il pomeriggio, il grande pubblico la sera; la giornata di domenica, dedicata a tutte le categorie possibili, sarà incentrata invece sul tema della partecipazione al Patrimonio con il coinvolgimento delle associazioni e dei volontari che concorrono quotidianamente alla “vita” e alle “attività” dei luoghi della cultura.

I Musei di Palazzo d’Avalos aderiscono alla "Festa dei Musei" con il seguente programma:

SABATO 2 LUGLIO Musei Civici di Palazzo d’Avalos

- il Patrimonio dei bambini h. 11,00 Racconti al Museo tra miti e leggende;

- Dietro il Patrimonio h. 19,00 e 22.00 Il Michetti svelato, esposizione straordinaria di alcuni disegni e foto del grande artista abruzzese Francesco Paolo Michetti, provenienti dalle collezioni museali; il Racconto del Patrimonio, la figura e l’attività di una delle personalità più rilevanti della pittura e cultura italiana tra ‘800 e ‘900;

Lo spettacolo della cultura, dalle 21.00 alle 24.00 visita dei Musei Civici alla tariffa simbolica di 1 € .

DOMENICA 3 LUGLIO Terme Romane di Histonium, in collaborazione tra FAI – Delegazione di Vasto, che gestisce il sito archeologico, e Museo Archeologico di Palazzo d’Avalos

Il Patrimonio di e per tutti: gli Aprrendisti Ciceroni FAI ® e lo staff dei musei daranno vita a divertenti letture su personaggi mitologici, per avvicinarsi in modo originale alla vita dell'antica Histonium. Il racconto sulla città romana proseguirà con un'insolita visita guidata tra terme e museo per scoprire come i romani si prendevano cura del corpo

h. 11,00 visita guidata dagli Apprendisti Ciceroni FAI ® alle Terme Romane di Histonium, Via Adriatica 11.

h. 19:00 e 22:00 visita guidata dagli Apprendisti Ciceroni FAI ® alle Terme e al Museo Archeologico. Appuntamento presso le terme.

Per la Festa dei Musei le visite guidate sono gratuite. Domenica 3 luglio anche l’ingresso ai musei di Palazzo d’Avalos sarà gratuito.

Musei Civici di Palazzo d’Avalos, piazza Lucio Valerio Pudente 5 Vasto (CH)

Per info e prenotazioni:

334.3407240 - 0873.367773

palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it

Facebook: Palazzo d'Avalos – Meraviglia d'Abruzzo