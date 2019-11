Due vastesi protagonisti nella cucina dell'Italian Lounge al Summer Fancy Food di New York. La grande fiera dedicata all'alimentazione ha preso il via ieri nel Javits Center, nel cuore di Manhattan, con i padiglioni che accolgono oltre 46mila aziende produttrici provenienti da tutto il mondo. Importante lo spazio riservato all'Italia, da sempre ai primi posti per tutto ciò che riguarda il cibo negli States. La presenza italiana è stata organizzata dalla Universal Marketing in collaborazione con l'Ice (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) ed il supporto del Ministero per lo Sviluppo Economico.

Nello spazio espositivo dedicato alle aziende italiane non poteva mancare un'area ospitalità, con i vini 5 stars dell'ultima edizione del Vinitaly, caffè espresso e cappuccino e, naturalmente, la cucina. E, per proporre i gustosi piatti italian style, i manager dell'Ice si sono affidati alla vastese Rosanna Di Michele, da anni in prima linea nel promuovere le bontà culiniarie dell'Italia a New York (e non solo). Per i cooking show da realizzare al Fancy Food Rosanna ha coinvolto un altro vastese, che da circa vent'anni vive e lavora in USA, lo chef Marco D'Amico. Ieri, nella prima giornata del Fancy Food, già dal mattino Rosanna e Marco hanno preparato piatti italiani, ricette tradizionali semplici e gustose, con tante persone che hanno fatto la fila per degustare le loro preparazioni. Regina della giornata non poteva che essere la pasta, con grande successo dei paccheri al ragù preparati nello spazio a vista dell'Italian Lounge. E, tra un piatto e l'altro, c'è stata l'occasione di raccontare agli ospiti anche un po' della loro comune provenienza vastese che fa da cornice alla loro grande passione per la cucina.