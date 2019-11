"In piazza Garibaldi a Cupello si è tenuta sabato 25 la prima selezione del Concorso Nazionale di Miss Italia, organizzata dall’Agenzia PAI di Mimmo Del Moro e patrocinata dall’amministrazione comunale, madrina della serata Adriana Volpe volto Rai, impegnata in zona con il cantautore Marco Santilli per realizzare un nuovo progetto musicale e videoclip dal titolo Messaggio per te.

La giuria presieduta dalla Volpe ha avuto un arduo compito nel giudicare le 17 concorrenti in gara, ma alla fine con un verdetto unanime ha proclamato vincitrice della serata con fascia di Miss Cupello, Maura Loffarelli, 19 anni di Priverno (Lt) mora con un fisico longilineo, studentessa liceale al 5° anno con la passione della danza, che aspira a diventare un'affermata dentista.

Piazzamento d’onore per Angelica Aceto 18 anni di Montesilvano, con la fascia di Miss Bellezza Rocchetta, a seguire fascia Miss 3 Classificata a Deborah Trofino 20 anni di Roccaspinalveti, fascia Miss Tricologica a Giada Di Girolamo 19 anni di Cepagatti, fascia Miss Interflora a Martina Salvatore 18 anni di Rimini, fascia Miss Dermal Institute a Silvia Guarnieri 18 anni di San Giovanni Teatino. Infine sono state elette ad ex aequo due Miss Mascotte Ginevra Morganti da Roma e Grazia Di Cocco da Gurdiagrele.

Le altre ragazze in gara sono state: Martina Delle Monache, Michela Petrucci, Shasa Cappellari, Martina Minopoli, Zeila Creati, Olimpia Gaja, Micaela Gheorghita, Bianca Cocris e Maura Piccinini. La serata è stata condotta da Roberta Valerio; hanno curato la regia Ivria Montedoro, le coreografie Valeria Carullo, l’organizzazione Camillo Del Romano e Sergio Bozzesi.

Durante la serata ci sono stati la sfilata dei bambini in passerella e l'esibizione degli amici a 4 zampe, con l’elezione di Miss & Mister Dog. Le fotografie sono state curate da Alfredo Picciano".

Camillo Del Romano