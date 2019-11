Sabato 9 luglio, nella parrocchia Santa Maria Dei Miracoli in Casalbordino, inizieranno i festeggiamenti in onore di San Benedetto. A partire dalle ore nove di sabato, davanti il sagrato della Basilica, andrà in scena l’ormai consueto "Musical di San Benedetto", quest’anno intitolato "Gesù è tornato sulla terra".

Il Musical, fortemente voluto e realizzato nei primi anni dai settori ACR e Giovani di AC parrocchiale, è giunto alla sua ottava edizione riuscendo nel suo intento di coinvolgere tutte le diverse anime presenti nella parrocchia. In questo musical l’autore, Oreste De Sanctis, in una esilarante commedia in 3 atti, immagina un Paradiso in cui i Santi, in un modo o nell’altro, incolpano Dio di tutte le disgrazie che succedono sulla terra. Così, preso dallo sconforto e per dimostrare, ancora una volta, il suo amore per gli esseri umani, decide di far tornare Gesù sulla terra in anonimato.

La riflessione a cui vuole portarci l’autore, in linea con il Giubileo della Misericordia e dell’enciclica papale Laudato si’, è che l’uomo è l’unico artefice del proprio futuro e che le disgrazie dipendono in gran parte dal suo comportamento irresponsabile nei confronti dei suoi simili e del creato. Solo ritornando in pace con se stessi e con Dio si potrà guardare in modo diverso le cause profonde degli squilibri che si stanno vivendo e che sono alla base di tante di quelle disgrazie di cui si farà accenno nell’opera. Soltanto con una vera riforma dei nostri "singoli" stili i vita e di una responsabilizzazione "personale" verso i temi dell’economia sostenibile, sarà possibile ritornare verso una forma di sviluppo che punti alla felicità dell’uomo e non all’efficienza a tutti i costi.

Giuseppe Della Penna