"Con la legge Delrio gli assessori dei piccoli comuni sono a costo zero, per questo una parte della mia indennità da sindaco la destinerò a loro, perché è giusto che il loro impegno venga riconosciuto". Così Carlo Moro, riconfermato primo cittadino di Lentella, ieri ha annunciato la scelta di rinunciare a parte del proprio compenso in favore dei due assessori Alessio Bevilacqua e Marco Mancini.

L'occasione è stata l'insediamento della sua terza legislatura consecutiva (la seconda a marca Pd, all'inizio della prima c'era ancora l'Ulivo). Aula consiliare gremita nel piccolo comune del Medio Vastese; presenti diversi sindaci del territorio, gli assessori regionali Silvio Paolucci e Donato Di Matteo e la parlamentare vastese Maria Amato per l'inizio del mandato dell'unica lista ufficiale del Pd nel territorio se si esclude quella di Vasto.

"Lavoriamo per tutto il paese – ha esordito Moro – Speriamo in un rapporto di collaborazione con l'opposizione per migliorare ciò che non va. La campagna elettorale è finita, ora è tempo di lavorare".

Sui banchi della minoranza ci sono seduti i tre consiglieri eletti nelle fila di Insieme per Lentella. Il candidato sindaco William Turilli nel suo intervento ha detto: "Non condividiamo il programma elettorale della maggioranza. Faremo una seria e adeguata opposizione. In questi cinque anni innanzitutto chiederemo il rispetto per la minoranza e i propri simpatizzanti".

Il neo vicesindaco Bevilacqua ha replicato: "Non è un buon inizio annunciare nel primo consiglio comunale l'opposizione a prescindere su tutto il programma. Ci saremmo aspettati un confronto sui singoli punti".

Per quanto riguarda le scelte della giunta, Moro ha nominato assessore esterno e vicesindaco Bevilacqua che succede a Marco Mancini confermato assessore. Dalla giunta ridimensionata di un'unità esce Gianni Cordisco che ricoprirà la carica di capogruppo Pd.

Il consiglio comunale di Lentella

Carlo Moro (sindaco)

Pd

Alessio Bevilacqua (vicesindaco e assessore esterno)

Marco Mancini (assessore)

Gianni Cordisco (capogruppo Pd)

Cosmo Mangiocco

Fiorella Porcaro

Giannicola Roberti

Giovanna Romano

Stefania Zappetti

Insieme per Lentella

William Turilli

Antonio D'Angelo

Fausta Roberti