Sono i ragazzi della Vastese calcio a 5 ad aggiudicarsi il titolo provinciale CSI juniores. I ragazzi allenati da mister Porfirio, al termine della stagione nel campionato Figc in cui hanno evidenziato grandi progressi, sono scesi in campo nel torneo del Centro Sportivo Italiano.

Dopo aver primeggiato nella fase di zona hanno preso parte alla final four nella palestra di via Verdi a San Salvo che vedeva la presenza di Villa Martelli Lanciano, Bar Martelli Lanciano e San Gabriele Vasto. Nella finale i biancorossi hanno battuto l'ostico Villa Martelli per 6-3 con la doppietta di Migliaccio e le reti di Amici, D'Ercole, Mungiguerra e Di Fonzo. Doppia soddisfazione per Lorenzo Di Pardo che è stato premiato come miglior portiere della final four.

Ringraziamenti anche per chi ha collaborato con mister Porfirio nella gestione della squadra juniores: Gennaro Migliaccio, Michele Di Pardo, Marco Mileno e Domenico Giacomucci. Scende così il sipario su una stagione che ha visto i ragazzi della Vastese c5 juniores crescere costantemente e togliersi belle soddisfazioni in quella che era la loro prima stagione "ufficiale".