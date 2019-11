A distanza di due giorni dall'impatto frontale nel quale ha perso la vita un 44enne [LEGGI], un altro grave incidente funesta questo inizio d'estate. L'episodio è avvenuto alla rotonda della Statale 16 di San Salvo Marina (al confine con Montenero di Bisaccia) al centro di lavori di manutenzione da parte dell'Anas solo qualche settimana fa.

Da quanto raccontato dai testimoni e dalle forze dell'ordine presenti, una Lancia Y condotta da un giovane di Sulmona proveniente da Termoli avrebbe tagliato la rotonda abbattendo alcuni paletti prima di prendere in pieno una Renault Clio che in quel momento transitava nella rotatoria. Tremendo l'impatto con la Renault cappottatasi più volte e rimasta adagiata su un fianco.

Una Fiat 500, con a bordo una donna di Termoli, per evitare di essere colpita, si sarebbe buttata sul marciapiede restando lievemente danneggiata.

Ad avere la peggio è stato l'autista della Clio, di San Salvo. La scena presantatasi ai soccorritori ha fatto presagire il peggio. I vigili del fuoco di Vasto hanno estratto sotto gli occhi di residenti e turisti il ferito dall'auto ridotta a un ammasso di lamiere. È un miracolo se i due non sono in pericolo di vita. Le ambulanze del 118 intervenute sul posto hanno portato i feriti al "San Pio" di Vasto.

Sul posto anche i carabinieri di San Salvo per i rilievi di sorta e per dirigere il traffico rimasto bloccato per consentire le operazioni di soccorso.

L'episodio di questa sera riaccenderà il dibattito sulla sicurezza di quella rotatoria, teatro di numerosi incidenti. Gli ultimi interventi hanno riguardato la sistemazione del manto stradale deformato e l'installazione di segnaletica luminosa.