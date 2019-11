Un quinto posto d’oro per Andrea Iannone alla fine di una gara incredibile, a tratti(come la pioggia) assurda. Due gare in uno nella ‘Cattedrale’ olandese, ad Assen è successo davvero di tutto. Ha vinto Miller con Marquez secondo e sempre più leader del mondiale causa caduta di Rossi e un Lorenzo lontano dal podio. La partenza dall’ultimo posto in griglia causa penalità, una risalita pazzesca recuperando dodici posizioni già alla fine del primo giro, arrivando fino alla quarta posizione. Poi una sfortunata caduta, lo stop alla gara per trenta minuti per un violento acquazzone, il ritorno in pista partendo dalla settima fila, la pista bagnata aprendo al festival delle cadute con quelle più pesanti per Rossi, Dovizioso(quarta stagione, come quella del vastese), Pedrosa e Petrucci. Il pilota di Vasto non è caduto, nella ‘seconda’ gara ha retto fino al traguardo. Una domenica assolutamente positiva.

La gara. La penalità subita in Catalogna (causa contatto con Lorenzo seguita da una doppia caduta) costringe Iannone a partire dal fondo della griglia di partenza, una ventunesima casella che di certo di non piace al vastese chiamato a una partenza da urlo. L’incognita meteo per i piloti è quasi un dramma, in Olanda è quasi sempre così, pensavano di partire con l’asciutto ma la pioggia arriva puntuale stravolgendo tutto. Si spengono le luci rosse e la partenza del 29 vastese è quella giusta, ne salta subito sei, alla fine del primo giro si trova già in nona posizione avendo sorpassato ben dodici avversari. La risalita non finisce qui, si trova davanti Espargaro e Lorenzo, doppio sorpasso per piazzarsi in ottava posizione mentre davanti Hernandez sorprende tutti con una prima posizioni con alle spalle Rossi e Dovizioso. La pista va via via asciugandosi, Iannone apre una prima lotta con Petrucci, lo infila, poi mette nel mirino Pedrosa, ennesimo sorpasso. La sesta posizione non lo soddisfa, davanti ha il leader del mondiale Marquez, altra lotta ma alla fine del quinto giro il quinto posto è del vastese. Davanti i primi quattro sono lontani dal ducatista, ad Assen tutto cambia in fretta e da una pista quasi asciutta arriva un pesante acquazzone a rimescolare tutto. Davanti è bagarre, a farne le spese è il capofila Hernandez, oro per gli italiani trovandone ben quattro davanti a tutti anche se Redding ne ha di più di Iannone e al dodicesimo giro lo infila relegandolo in quinta. Tutto sembra filare per il verso giusto ma a metà gara il pilota di Vasto in curva scivola e va a terra, un vero peccato per quanto fatto vedere per tredici giri recuperando la bellezza di diciassette posizioni, una risalita incredibile. Rientra in pista ripartendo dalla diciassettesima posizione, poi l’acquazzone sempre più copioso invita la Direzione Gara ad interrompere la gara con altri nove giri da percorrere con Dovizioso in diciassettesima posizione. Dovizioso in testa seguito da Petrucci e Rossi con un Redding in grande spolvero.

Si riparte dopo mezzora con i piloti di nuovo sulla griglia di partenza, Iannone parte dalla sesta fila, altre luci spente con pista bagnata e altri dodici giri ancora da percorrere, c’è bagarre al centro ma alla fine del primo giro Iannone risale fino alla dodicesima nonostante un contatto con Laverty, la pista è un grosso punto interrogativo e le cadute arrivano una dopo l’altra. Inizia Pedrosa, poi si ferma Petrucci e sarà il primo tra quelli avanti a tutti. Via anche Dovizioso a terra, qualche curva più tardi stessa sorte per Rossi, tutti regali per Marquez in classifica mondiale ma anche per Iannone, non sbaglia nulla questa volta ritrovando la settima posizione. Ci mette del suo, non si accontenta, supera prima Rabat e poi Bautista nei primi quattro giri. Davanti i primi quattro sono inarrivabili, un gran premio incredibile vinto a sorpresa da Miller con Marquez calcolatore accontentandosi di un secondo posto che pesa come un macigno in classifica generale. Podio completato da Redding. Undici punti di fiducia per Andrea Iannone, unico italiano a completare i ventisei giri, due gran premi in uno ma ricordando da dov’era partito c’è da essere soddisfatti guardando anche al sorpasso in classifica generale su Dovizioso, ora divisi da nove punti. 52 a 43, prossimo appuntamento tra quattordici giorni al Sachsenring in Germania per il nono appuntamento della stagione, prima però ci sarà la festa biancorossa, dal 1° fino al 3 luglio appuntamento a Misano per il World Ducati Week, l’appuntamento che raccoglie tutti i ducatisti del mondo. Chi avrà un motivo in più per sorridere dopo tante chiacchiere sarà Iannone.

L’ordine d’arrivo: Miller, Marquez, Redding, Espargaro P., Iannone, Barbera, Laverty, Bradl, Vinales, Lorenzo, Rabat, Pedrosa, Smith.

Classifica generale dopo i primi otto gran premi: Marquez 145, Lorenzo 121, Rossi 103, Pedrosa 84, Vinales 81, Espargaro P., 72, Barbera 59, Iannone 52, Espargaro A. 49, Laverty 48, Dovizioso 43.