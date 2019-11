"Il giorno 24.06.2016 inebriante allegria ha pervaso la compagnia riunitasi nel plesso della Scuola Primaria 'L. Martella' per salutare le insegnanti Maria Barone, Filomena D’Alonzo e la collaboratrice scolastica Concetta Bastonno che dal primo settembre saranno in pensione.

Tutto il personale della scuola ha voluto essere riunito per condividere con loro un originale saluto all’attività lavorativa. Infatti è stato realizzato per loro un variegato show a cui hanno preso parte insegnanti e collaboratori scolastici.

Parodie ed umorismo hanno fatto da collante allo spettacolo per poi sfumare fino alla commozione e all’augurio per il meritato riposo.

Una manifestazione d’affetto e di stima che caratterizza questa scuola aperta all’accoglienza al senso di appartenenza, a sorridere simpaticamente e con autoironia sui particolari aspetti della vita della scuola, quali ad esempio le ultime novità normative conclude il dirigente scolastico intervenuto per omaggiare il suo personale a cui tanto la scuola primaria 'L. Martella' deve per il loro impegno e per la loro professionalità".