Grande partecipazione alla XII edizione Memorial Dino Potalivo, la gara podistica della Città di Salvo, organizzato dalla Podistica San Salvo. La gara, valida per il circuito Corrilabruzzo, il campionato provinciale Csi e della sesta edizione di Corrinsieme, ha visto la collaborazione dell'amministrazione comunale, dell'Arda (Associazione regionale down Abruzzo), e tante associazioni cittadine, tra cui Sorridere Sempre, l’Associazione Nazionale Carabinieri e la Ciclistica Banca di credito cooperativo Valle del Trigno, gruppo Nordic Walking Il Sentiero del Qi e il Gruppo Fitwalking Postidica San Salvo. A partecipare al bel pomeriggio di sport e inclusione sociale, associazioni podistiche provenienti da tutta Italia e, naturalmente, dai territori limitrofi, tra cui la Podistica Vasto, che - con la Podistica San Salvo - ha ottenuto ottimi risultati.

Dopo le gare non competitive dei giovani, divisi per fasce di età, e dei ragazzi dell'Arda, la competizione principale che ha registrato la partecipazione del campione italiano di maratona, Dario Santoro, dell'Atletica Porto Potenza Picema, che si è anche aggiudicato la gara in 33' e 37''. Dietro di lui, con il tempo di 34' e 11', un altro "ospite d'eccezione" del Trofeo Podistico Città di Salvo, Hajjy Mohamed, della Castenaso Celtic Cruid. Sul terzo gradino del podio, con 34' e 23'', un altro campione italiano, Ivan Di Mario, della Polisportiva Molise.

A premiare gli altleti, il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, l'assessore allo Sport Angiolino Chiacchia, il consigliere comunale Tony Faga, il presidente della Podistica San Salvo Michele Colamarino e l'amministratore delegato dello sponsor Metamer, Nicola Fabrizio. Ad animare tutte le fasi della manifestazione, tra commenti tecnici e battute, la consueta energia di Roberto Paoletti.